Минфин считает, что говорить об отсутствии выплат в августе по демпферу для дизеля рано

По Налоговому кодексу в случае, если в 2023 году в каком-либо из месяцев средняя цена дизеля в европейской части России превысит уровень в 53 850 рублей за тонну на 10%, то нефтяные компании не получают выплату в рамках демпфирующего механизма

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министерство финансов РФ считает, что пока преждевременно говорить об отсутствии выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу из-за превышения цены отсечения, установленного в законодательстве уровня стоимости топлива, сообщили ТАСС в Минфине.

По Налоговому кодексу в случае, если в 2023 году в каком-либо из месяцев средняя цена дизеля в европейской части России превысит уровень в 53 850 рублей за тонну на 10% (то есть максимально возможный уровень на этот год установлен в размере 59 235 рублей), то нефтяные компании не получают выплату в рамках демпфирующего механизма.

При этом почти весь август на бирже цена дизеля превышала уровень в 60 тыс. рублей за тонну. Например, по данным на 18 августа, стоимость этого топлива составила 67 658 рублей за тонну.

В Минфине пояснили, что расчет средней оптовой цены реализации в России дизельного топлива "класса 5" определяется ФАС России как среднеарифметическое значение ежедневных биржевых индексов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи за календарный месяц.

"Данные расчеты публикуются на сайте ФАС России до истечения 10 дней, следующих за днем окончания налогового периода. То есть средняя оптовая цена реализации в августе 2023 года будет опубликована не позднее 10 сентября 2023 года. В связи с этим о сумме выплат по топливному демпферу нефтяным компаниям за август (или их отсутствии) говорить преждевременно", - отметили в министерстве.

Из данных Минфина следовало, что российский бюджет в июле 2023 года выплатил нефтяным компаниям по топливному демпферу 110,4 млрд рублей. В январе - июле бюджет РФ снизил выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу в 2,34 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 653 млрд рублей.

О демпфере

Топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Принятая с 1 апреля корректировка формулы расчета демпфирующих надбавок за поставку на внутренний рынок автомобильного бензина и дизельного топлива может привести к снижению затрат бюджета. Согласно новой формуле, с 1 апреля увеличено максимальное значение понижательного коэффициента (дисконта в цене российской марки нефти Urals относительно маркерного сорта Brent), используемого для расчета индикативной экспортной цены автомобильного бензина, с $146 до $182,5 за тонну (или с $20 до $25 за баррель), а также введен аналогичный понижательный коэффициент для расчета индикативной экспортной цены дизельного топлива, ограничив его на уровне $73 за тонну (или $10 за баррель).