Ресторан Le Gavroche закроется в январе 2024 года

Владелец Мишель Ру объяснил свое решение усталостью, накопившейся за более чем 30 лет работы в качестве шефа

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Один из самых известных британских ресторанов, Le Gavroche, закроется в январе следующего года. Об этом его владелец Мишель Ру рассказал в интервью газете The Times, пояснив такое решение усталостью, накопившейся за более чем 30 лет непрерывной работы в качестве его шефа.

"Я на самом деле очень устал. Пребывание в ресторане каждый день имеет свою цену, и я дошел до той стадии, когда я больше не получаю того же наслаждения, как раньше. Это очень напряженная работа, а я хочу иметь больше баланса между работой и жизнью", - сообщил 63-летний наследник династии рестораторов Ру.

Его отец, Альбер Ру (1935-2021), вместе с братом Мишелем (1941-2020) открыл Le Gavroche в 1967 году. Этот ресторан высокой французской кухни в районе Мейфэр стал первым в Великобритании, который в 1974 году получил одну звезду кулинарного гида "Мишлен". Он же стал первым в стране, удостоенным двух звезд гида в 1977 году, а в 1982 году - максимальных трех звезд. Этот статус ресторан удерживал вплоть до 1993 года, когда Мишель Ру (младший) официально стал шефом, сменив своего отца.

"Финансово мы в очень хорошем положении. Мы заполнены каждый день. У меня очень сложные чувства на этот счет. Я был у руля в течение 34 лет, что даже дольше, чем мой отец. Это не было моей работой, это было моей жизнью, но давление, что ты должен обеспечить высокое качество, которого ожидает каждый, кто ужинает в Le Gavroche, столь опустошает. И это не только про каждый день и каждый обед или ужин, это про подачу каждого блюда", - рассказал владелец ресторана. Здесь в разное время работали Гордон Рамзи, Пьер Коффманн, Марко Пьер Уайт, Моника Галетти. Ру также рассказал, что ситуацию дополнительно усложнили недавняя пандемия коронавируса и выход Великобритании из ЕС, которые сделали более затратной и трудной задачу по поставке продуктов и наем персонала.

Ру сообщил, что его дочь и ее супруг, также рестораторы, на семейном совещании отказались взять на себя управление Le Gavroche, сосредоточившись на своих собственных проектах. "Я совершенно понимаю это. Иногда я задумываюсь, если бы я сказал это же своему отцу, как все повернулось бы", - задался вопросом Ру. Сам он намерен продолжать руководить двумя ресторанами в Великобритании, а также ТВ-проектом, консалтинговой фирмой и бизнесом по оказанию услуг кейтеринга.