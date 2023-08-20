Дерипаска отметил возможность РФ построить экономику, переориентированную на Юг и Восток

По словам предпринимателя, это можно осуществить за пять-семь лет

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. США из-за проблем в собственной экономике могут на какое-то время забыть про Россию. У РФ в это время будет возможность привлечь дружественных иностранных инвесторов и построить за пять-семь лет новую экономику, переориентированную на Юг и Восток, считает российский предприниматель Олег Дерипаска.

В Telegram-канале он отметил, что стратегические просчеты американских политиков, раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру ложатся тяжелым бременем на экономику США. По его словам, при текущих ставках только обслуживание федерального долга в США будет стоить $1 трлн в год. "Да, многие будут говорить: "ничего, напечатают", но сделать это непросто. Это будет еще сильнее подстегивать инфляцию, бить по социальным расходам - любимому коньку демократов - в общем, будет необходим поиск компромисса с "врагами Америки" и в первую очередь с Китаем. Это уже очевидно, и ой, как не хочется, но придется", - написал Дерипаска.

Как считает предприниматель, о России в США на какое-то время забудут, а значит, "у русичей опять будет шанс заняться обустройством Руси". Так, по его мнению, в России могут отстроить инфраструктуру, железные дороги, автострады, порты и погранпереходы, а также закончить цифровизацию торговли и таможенных процедур, навести порядок во взаимоотношениях правоохранительных органов и бизнеса, окончательно декриминализировав их.

"Тогда будет возможность привлечь иностранных инвесторов, которых достаточно в дружественных странах, и за пять-семь лет отстроить новую экономику, переориентированную на Юг и Восток", - подчеркнул предприниматель.

Дерипаска также предположил, что мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября.