В ФРГ разрешили начать строительство нового газопровода возле острова Рюген

Его протяженность составит около 50 км

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Германская газотранспортная компания GASCADE получила разрешение от властей города Штральзунд на строительство первого отрезка трубопровода OAL, который соединит будущий терминал по приему сжиженного газа в Балтийском море с наземной трубопроводной сетью. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы рады, что был сделан столь важный шаг, - заявили в GASCADE. - Теперь мы можем приступать к прокладке трубопровода".

Протяженность OAL составит около 50 км. Он свяжет еще не построенный СПГ-терминал у побережья острова Рюген и распределительные терминалы возле города Лубмин - именно на эти мощности ранее поступал российский газ по "Северному потоку". На данном этапе разрешение получено для 25-километрового отрезка. Полностью проложить новую ветку планируется к концу текущего года.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия начала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - один был поврежден в результате диверсии в Балтийском море, а второй так и не был сертифицирован германской стороной.

Правительство ФРГ в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность нынешних плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год - это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку". Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.