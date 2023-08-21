Дания выделит $43,9 млн на обеспечение безопасности судоходства на Африканском Роге

Глава МИД страны Ларс Лёкке Расмуссен отметил необходимость решения проблем климата, продовольственной безопасности и незаконной миграции в регионе

СТОКГОЛЬМ, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Дании выделит в течение трех лет 300 млн крон ($43,9 млн) на обеспечение безопасности судоходства и борьбу с организованной преступностью на Африканском Роге. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД королевства в связи с начавшимся визитом в Кению его главы Ларса Лёкке Расмуссена.

"Кения - это мотор в развитии всей Восточной Африки, а поэтому и важный внешнеполитический партнер для Дании и Европы. Это моя первая поездка на африканский континент в качестве министра иностранных дел, но никак не последняя, - приводятся в пресс-релизе слова Расмуссена. - Нам нужно будет укреплять наше партнерство с Кенией и другими ключевыми игроками в Африке, если мы хотим решить такие общие проблемы, как проблема климата, продовольственная безопасность и незаконная миграция. Если мы сами это не сделаем по доброй воле, за нас это сделают другие".

По мнению министра, необходимо лучшее понимание нужд африканских государств, чтобы предложить соответствующие решения, которые укрепили бы партнерство на всем континенте.