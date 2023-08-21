Объем инвестиций в российские аэропорты с участием ВЭБ превысил 322 млрд рублей

Объем участия корпорации в этих инвестициях составляет около 126,2 млрд рублей, сообщили в ее пресс-службе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Общий объем инвестиций по всем проектам финансирования строительства аэропортов с участием ВЭБ.РФ достигает 322,65 млрд рублей, объем участия ВЭБ.РФ - около 126,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

При этом сегодня на рассмотрении у ВЭБ.РФ находится четыре проекта финансирования аэропортов в РФ - три в рамках программы Фабрики проектного финансирования и один - на территории Дальнего Востока с использованием льготного финансирования. Общий объем инвестиций по проектам - порядка 37,9 млрд рублей, объем участия ВЭБ.РФ - до 17,6 млрд рублей.

Также при поддержке ВЭБ.РФ реализуется шесть региональных проектов возведения и реконструкции воздушных гаваней. По четырем из них строительство начато в 2023 году - это Тюмень, Минеральные Воды, Магадан и Улан-Удэ. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 46,45 млрд рублей, где участие ВЭБ.РФ - около 14,5 млрд рублей.

При финансовой поддержке ВЭБ.РФ в стране созданы или реконструированы аэропортовые терминалы в десяти городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Новый Уренгой, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Сочи и Саратов.