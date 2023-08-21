Bloomberg: БРИКС бросит вызов США и их союзникам за счет укрепления экономики

По оценкам агентства, к 2040 году общий объем ВВП стран группы с учетом Индонезии и Саудовской Аравии составит около половины от мирового и вдвое превысит показатели "Большой семерки"

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) смогут использовать текущую международную обстановку, в частности укрепление их экономического положения, для противодействия США и их союзникам. Такое мнение высказали аналитики агентства Bloomberg.

По оценкам Bloomberg Economics, к 2040 году общий объем валового внутреннего продукта (ВВП) стран группы (с учетом Индонезии и Саудовской Аравии, которые, вероятно, вступят в БРИКС в ближайшее время) составит около половины от мирового и вдвое превысит показатели "Большой семерки" (G7). Население членов организации уже значительно превышает численность жителей стран G7, а к 2050 году составит около 4 млрд человек. В связи с этим государства БРИКС с формирующимся рынком, которые в течение многих лет были "оттеснены на второй план" странами Запада, "смогут изменить существующий порядок вещей", указывает агентство.

Как отмечает Bloomberg, встреча, организованная на этой неделе президентом Южной Африки Сирилом Рамапосой, станет первым очным саммитом БРИКС после глобальной пандемии COVID-19. В нем примут участие не только лидеры стран - участниц БРИКС, но и главы более чем 30 африканских государств. В ходе саммита может произойти первое расширение объединения с тех пор, как в 2010 году к нему присоединилась Южная Африка. В списке потенциальных кандидатов на вступление в организацию значатся Индонезия и Саудовская Аравия, а также Объединенные Арабские Эмираты, Алжир и Египет.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, лидеры стран "пятерки" обсудят на саммите вопрос расширения организации. Ранее сообщалось, что формальные заявки на вступление в объединение подали свыше 20 стран.