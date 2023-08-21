Первая компания из Мелитополя стала участником СЭЗ новых регионов

Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, "машиностроительное предприятие инвестирует средства в модернизацию и закупит современные токарные и фрезерные станки с программным управлением"

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Машиностроительное предприятие стало первой компанией из Мелитополя, включенной в единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) новых регионов России, сообщил в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Сегодня провел встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Посмотрели ключевые направления работы в регионе, которые требуют пристального внимания и поддержки федеральных властей. Детально обсудили социально-экономическое развитие субъекта, восстановление жилищного сектора и социальных учреждений, обновление дорожно-транспортной инфраструктуры и объектов ЖКХ. Одна из важных новостей: в единый реестр участников свободной экономической зоны внесена первая компания из Мелитополя", - написал Хуснуллин.

Он отметил, что "машиностроительное предприятие инвестирует средства в модернизацию и закупит современные токарные и фрезерные станки с программным управлением". "Это позволит заводу расширить ассортимент продукции - клапанов, рычагов, фланцев, и в два раза увеличить объем производства деталей к дизелям локомотивов", - добавил Хуснуллин.

СЭЗ на территории новых регионов РФ была создана 24 июня. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает в себя налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, и этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.