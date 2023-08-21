21 августа, 16:54

"Камаз" ввел запрет на использование техники Apple в служебных целях

Запрещено пользоваться смартфонами, часами, планшетами, ноутбуками, стационарными компьютерными и другой техникой бренда

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Камаз" запретил сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях. Соответствующий указ подписал гендиректор компании Сергей Когогин, говорится на сайте корпоративного издания "Вести Камаза".

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"Генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин подписал приказ о запрете использования сотрудниками компании электронных устройств бренда Apple в служебных целях. Продукция американского производителя признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно приказу, запрещено пользоваться смартфонами, часами, планшетами, ноутбуками, стационарными компьютерными и другой техникой бренда. Кроме того, в этих устройствах не должны использоваться корпоративные SIM-карты, а информационные системы "Камаза" больше не будут поддерживаться на устройствах Apple.

О запрете iPhone в министерствах

В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости". С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД. 

Теги:
РоссияКогогин, Сергей Анатольевич
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