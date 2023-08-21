Портфель корпоративных кредитов банков РФ в июле вырос на 2,1%

По данным ЦБ, потребительское кредитование выросло на 2%

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Портфель корпоративных кредитов российских банков в июле ускорил свой рост до 2,1%, потребительских кредитов - до 2%, сообщается в материалах ЦБ.

"Корпоративное кредитование выросло на 2,1%, или на 1,4 трлн рублей (+1,3% в июне), что значительно выше среднего месячного темпа первой половины 2023 года (+1,1%) и 2021 года (+0,9%), - говорится в материалах. - Росли только кредиты в рублях (+1,438 трлн рублей, +2,6%). В основном они выдавались компаниям горно-металлургической, транспортной, химической, нефтегазовой, сельскохозяйственной и финансовой отраслей, а также занимающимся коммерческой недвижимостью и строительством жилья (в том числе выросло проектное финансирование строительства жилья - на 190 млрд рублей". Такой значительный рост рублевого кредитования может быть связан со стремлением компаний успеть взять кредиты в рамках ранее одобренных кредитных лимитов с учетом роста ставок, а также с потребностью в заемных средствах для осуществления текущей деятельности, пояснили в ЦБ.

Потребительское кредитование выросло на 2% (+1,6% в июне) на фоне высокой потребительской активности и возросшего риск-аппетита банков. Объем потребкредитов в банковском секторе на отчетную дату достиг 13,1 трлн рублей. При этом доля проблемных кредитов и просроченной задолженности в июле несколько снизились, но качество выдач по-прежнему остается невысоким. В целом портфель розничных кредитов банков РФ в июле вырос на 1,8%, до 30,5 трлн рублей. Портфель кредитов юрлицам на отчетную дату составил 67,1 трлн рублей.