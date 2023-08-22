Суд взыскал с "Нижнекамскнефтехим" почти 11 млн рублей за сброс стоков в реку

Изначально истец требовал взыскать с предприятия 14,2 млн рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ПАО "Нижнекамскнефтехим"(НКНХ, входит в "Сибур") компенсации за сброс сточных вод в реку Тунгуча. Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

"Взыскать с ПАО "Нижнекамскнефтехим" в пользу Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования вред, причиненный водному объекту в размере 10,6 млн руб. с отнесением в доход бюджета в соответствии с бюджетным законодательством", - говорится в решении суда.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в месячный срок.

Согласно документам, изначально истец требовал взыскать с предприятия 14,2 млн рублей. В решении суда отмечено, что по результатам административного расследования, проведенного в апреле 2022 года в отношении буферного пруда на реке Тунгуча ПАО "Нижнекамскнефтехим", выявлено превышение концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод предприятия. По выявленному факту нарушения водного законодательства ответчик был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Нижнекамскнефтехима", в настоящий момент специалисты предприятия изучают материалы решения суда и методологию расчетов, на которой оно основано. "Компания исходит из того, что при оценке возможного воздействия на окружающую среду и степени ответственности за него необходимо учитывать весь комплекс факторов, включая доступ к третьих сторон к системе сточных вод.Снижение воздействия на окружающую среду - один из ключевых приоритетов менеджмента "Нижнекамскнефтехима", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что между предприятием и Росприроднадзором подписано соглашение о реализации комплексной программы, направленной на повышение экологичности производства, общая стоимость которой составляет около 6,8 млрд рублей. "В перечень основных проектов, предусмотренных документом, входит в том числе третий этап реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) и полигона захоронения отходов и рекультивация илонакопителей в районе села Борок. Кроме того, уже запущен в работу проект реконструкции полигона промышленных отходов предприятия - объем инвестиций в этот экологически важный проект составит 1,7 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

"Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний страны, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в России. В начале октября 2021 года "Сибур" и "Таиф" завершили сделку по объединению на базе "Сибур холдинга".