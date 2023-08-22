Минск выполнил процедуры для вступления в силу соглашения с Тегераном по автоперевозкам

Документ позволит логистическим компаниям шире использовать потенциал автомобильного транспорта при построении новых схем перевозок между Белоруссией и Ираном

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Белоруссия выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения с Ираном о безразрешительных автоперевозках. Об этом говорится в постановлении Совмина республики, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

"Утвердить протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Исламской Республики Иран о международных автомобильных связях от 4 февраля 1998 года, подписанный в городе Тегеране 13 марта 2023 года. Министерству иностранных дел направить сообщение о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протокола", - говорится в документе.

В марте после подписания протокола занимавший тогда пост министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявил о том, что автомобильные грузоперевозки между Белоруссией и Ираном без разрешений могут начаться в этом году. Он отмечал, что за 2022 год "экспорт услуг автотранспорта" из Белоруссии в Иран увеличился по сравнению с 2021 годом в 3,6 раза, и выражал надежду на то, что "с подписанием протокола данная тенденция сохранится".

Подписание документа об установлении безразрешительного порядка международных автомобильных перевозок грузов позволит логистическим компаниям шире использовать потенциал автомобильного транспорта при построении новых схем перевозок между Белоруссией и Ираном.