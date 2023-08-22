Китай оштрафовал Mintz Group на $1,5 млн за незаконный сбор данных

По данным МИД КНР, в марте власти провели обыски в офисах американской компании в Пекине и задержали пятерых китайских сотрудников по подозрению в проведении незаконных бизнес-операций

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Власти КНР оштрафовали американскую компанию Mintz Group, занимающуюся предоставлением информации об объектах инвестирования, на сумму около $1,5 млн за незаконный сбор данных. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Пекинского муниципального бюро статистики.

По его информации, американская компания занималась сбором "статистики и информации по зарубежью" в рамках 37 проектов, которые осуществлялись ею в период с марта 2019 по июль 2022 годов, без получения необходимого разрешения со стороны местных властей, таким образом нарушив закон. Представители компании Mintz Group не ответили на просьбу агентства прокомментировать ситуацию. По сообщению МИД Китая, в марте власти провели обыски в офисах компании в Пекине и задержали пятерых китайских сотрудников по подозрению в проведении незаконных бизнес-операций, утверждает Bloomberg. Ранее правительство проверило несколько крупных американских компаний на предмет утечки государственных секретов и связей с иностранными спецслужбами. Bloomberg отмечает, что в Mintz Group работал бывший представитель ЦРУ в КНР Рэнди Филлипс.

Власти Китая 21 августа приступили к проведению расследования в отношении гражданина страны, который подозревается в шпионаже на ЦРУ. По данным Министерства государственной безопасности КНР, он установил контакты с ЦРУ через сотрудника посольства США в Токио, был завербован и прошел специальный курс обучения для хищения информации в ключевых госструктурах Китая. Как утверждается, находясь при исполнении должностных обязанностей, он неоднократно встречался с агентами американских спецслужб и за денежное вознаграждение предоставлял им информацию.