Чистая прибыль "Ренессанс страхование" за I полугодие по МСФО составила 7 млрд рублей

В компании сообщили о намерении выплатить 4,3 млрд рублей в качестве промежуточных дивидендов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Ренессанс страхование" по итогам января - июня 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 7 млрд рублей, из них 4,3 млрд рублей будет направлено на выплаты промежуточных дивидендов, сообщила пресс-служба компании.

"ПАО "Группа Ренессанс страхование" объявляет о рекордной чистой прибыли в размере 7 млрд рублей по итогам первого полугодия 2023 года и намерении выплатить 4,3 млрд рублей в качестве промежуточных дивидендов, что составляет 63% от чистой прибыли по МСФО за полугодие", - отмечается в сообщении.

Размер рекомендованных дивидендов в расчете на одну акцию составляет 7,7 рубля. "В случае одобрения советом директоров и общим собранием акционеров выплата будет осуществлена в октябре - ноябре текущего года", - указано в материалах группы.

За первое полугодие суммарные премии в продуктах non-life-страхования выросли на 14%, до 30,8 млрд рублей. Премии по приоритетному продукту страхования жизни - накопительному страхованию жизни (НСЖ) увеличились на 24%, до 11,3 млрд рублей. Кредитное и рисковое страхование жизни, вслед за подъемом рыночного кредитования во втором квартале 2023 года, вернулось к росту: премии возросли на 6%, до 4,7 млрд рублей.

Коэффициент достаточности капитала (solvency ratio) на 30 июня 2023 года существенно превысил регуляторный уровень в 105%, достигнув 205%. Инвестиционный портфель на 30 июня 2023 года составил 166,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 18,4 млрд рублей. В составе портфеля на долю облигаций приходится 62%, акций - 11%, депозитов и денежных средств - 21%, прочее - 5%.

В группу входят компании "Ренессанс страхование", "Ренессанс жизнь" и УК "Спутник - Управление капиталом". В октябре 2021 года группа провела публичное размещение акций на Московской бирже.