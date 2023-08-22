Египет открыл новое месторождение нефти с первоначальным объемом добычи более 2,5 тыс. б/с

Оно находится в Суэцком заливе

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Министерство нефти Египта объявило об открытии нового месторождения в Суэцком заливе с первоначальным объемом добычи свыше 2,5 тыс. б/с. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

"Через недавно установленный комплекс на месторождении Джейсум аш-Шамали была пробурена скважина и успешно введена в эксплуатацию с объемом добычи более 2 500 б/с", - сообщили в Миннефти.

Египет в настоящее время активно развивает свой энергетический сектор. В конце прошлого года Миннефти республики объявило об открытии 53 новых месторождений нефти и газа в Западной пустыне, Суэцком заливе, Средиземном море и дельте Нила.