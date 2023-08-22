Совет по рассмотрению биржи Nasdaq подтвердил решение о делистинге акций Ozon

В компании сообщили, что это не повлияет на ее деятельность

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Совет по рассмотрению листинга и слушаниям Nasdaq подтвердил решение о делистинге депозитарных акций (ADS) Ozon, говорится в сообщении компании.

В марте руководство торговой площадки сообщило, что уведомило Ozon о готовящемся делистинге ценных бумаг. Компания это обжаловала, но комиссия по слушаниям Nasdaq оставила решение руководства биржи в силе. В июне Ozon подал еще одну апелляцию в совет по рассмотрению листинга и слушаниям Nasdaq.

"18 августа 2023 года мы получили решение совета по рассмотрению, которое подтвердило решение комиссии", - отмечается в сообщении компании.

Ozon указывает, что в соответствии с правилами биржи совет директоров Nasdaq может предложить пересмотреть это решение на предстоящем заседании совета директоров. К ADS компании не будет применена процедура делистинга до полного завершения всех доступных процедур, сроков рассмотрения и обжалования, предусмотренных правилами листинга площадки.

В своем Telegram-канале Ozon уточняет, что если совет директоров Nasdaq все же утвердит решение, то в течение нескольких недель ADS перестанут числиться в списке биржи. "Решение службы о делистинге наших ADS с Nasdaq не повлияет на деятельность компании", - подчеркнули в компании.