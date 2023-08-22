Суд запретил "Русалу" делать выплаты по облигациям в Unicredit Bank

Компанию также обязали "обеспечить, чтобы ее аффилированные лица, включая компании RTI Limited и Rusal Capital DAC, не осуществляли выплаты в пользу компании Unicredit Bank AG по еврооблигациям, эмитированным компанией Rusal Capital DAC

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы по заявлению "Ингосстраха" запретил "Русалу" осуществлять выплаты по еврооблигациям компании, выпущенным ирландской дочерней структурой "Русала" Rusal Capital DAC, в пользу немецкого Unicredit Bank AG, следует из определения суда.

Суд также обязал "Русал" "обеспечить, чтобы ее аффилированные лица, включая компании RTI Limited (остров Джерси) и Rusal Capital DAC (Ирландия), не осуществляли выплаты в пользу компании Unicredit Bank AG (Германия) по еврооблигациям, эмитированным компанией Rusal Capital DAC".

Кроме того, суд полностью удовлетворил ходатайство "Ингосстраха" о принятии мер для обеспечения иска компании к Unicredit Bank, который рассматривается в земельном суде Мюнхена. "Ингосстрах" требует взыскать с Unicredit Bank процентный доход и восстановить неправомерно погашенные рублевые структурные облигации "Русала" или передать их истцу и выплатить процентный доход по еврооблигациям.

"Принятие испрашиваемых обеспечительных мер, по мнению заявителя, предотвращает вывод денежных средств от российских обществ в пользу иностранной компании в условиях, когда банк имеет неисполненные обязательства перед российским обществом и не намеревается их исполнять", - говорится в материалах суда.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Он единственный производитель первичного алюминия в России. Основные акционеры холдинга - En+ Group с долей 56,88%, Sual Partners Виктора Вексельберга и партнеров с долей 25,61%. Free float составляет 17,51%.