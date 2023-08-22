МИД РФ указал на ответственное выполнение обязательств Москвы по экспорту товаров АПК

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что это значимо для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, здоровья, жизни и благополучия народов этих стран

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров агропромышленного комплекса (АПК), удобрений и энергоносителей, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша страна продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров аграрно-промышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Мы прекрасно понимаем, насколько это значимо для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, здоровья, жизни и благополучия народов этих стран", - написала дипломат в Telegram-канале.