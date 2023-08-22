Оба остановленных блока Ленинградской АЭС полностью освободили от ядерного топлива

Радиационный фон на Ленинградской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Остановленные реакторы энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС окончательно освободили от ядерного топлива. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома).

По сообщению РЭА, специалисты извлекли последнюю тепловыделяющую сборку (ТВС) из реактора энергоблока № 2 РБМК-1000, реактор энергоблока № 1 освободили от топлива еще в августе 2021 года. Всего сотрудники ЛАЭС извлекли 3 361 ТВС: 1 693 - из реактора первого блока и 1 668 - из второго. После выгрузки ядерного топлива использование блоков в качестве энергоисточника невозможно, отмечается в сообщении. Топливо выгружено в специальные бассейны выдержки. Выгоревшее менее чем наполовину топливо будет использовано в реакторах действующих блоков № 3 и № 4, остальное - перемещено в станционное хранилище отработавшего ядерного топлива.

Блоки № 1 и № 2 РБМК-1000 Ленинградской АЭС были остановлены в 2018 и 2020 годах после 45 лет безопасной эксплуатации. В настоящее время на ЛАЭС в работе находятся энергоблоки № 3, 4 и 6. Они несут суммарную нагрузку 3 180 МВт. Радиационный фон на Ленинградской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.