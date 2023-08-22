Путин собрал Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент России отмечал, что его участники оценят прогресс в достижении национальных целей развития

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В предыдущий раз такое мероприятие состоялось в декабре. Как отмечал сам глава государства, дважды в год участники совета собираются, чтобы оценить прогресс в достижении национальных целей развития.

Совет по стратегическому развитию и национальным проектам - совещательный орган при президенте, созданный для координации деятельности федеральных и региональных органов власти, общественных, научных и иных организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и достижением ее национальных целей развития до 2030 года.

Совет готовит предложения главе государства по определению целевых показателей и ключевых параметров национальных проектов и программ, а также основных направлений стратегического развития РФ. Кроме того, в его функции входят анализ, оценка и организация мониторинга их реализации. Совет анализирует процесс достижения показателей социально-экономического развития РФ, предусмотренных майскими указами президента РФ (от 2012 года).