Мантуров сообщил о планах довести цифровую зрелость промпредприятий до 85% к 2030 году

Вице-премьер - глава Минпромторга отметил, что этот показатель уже составил около 45%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские промышленные предприятия достигли показателя около 45% по уровню цифровой зрелости, к 2030 году этот параметр планируется довести до 85%. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Чтобы отслеживать глубину использования промышленностью IT-инструментов и технологий автоматизации, у нас с 2020 года используется оценка уровня цифровой зрелости предприятий. На сегодня этот показатель около 45%. То есть без малого половина обрабатывающей промышленности идет в ногу с современными стандартами автоматизации. Ставим задачу к 2030 году довести данный параметр до 85%", - сказал он.

По словам Мантурова, важнейшей частью по этому направлению является интеграция роботизированных решений в работу предприятий. В частности, это станки с числовым программным управлением (ЧПУ), автоматизированные складские системы и промышленные роботы. Вице-премьер подчеркнул, что отечественные предприятия пока существенно отстают от технологических лидеров по показателю количества роботов на 10 тысяч сотрудников.

"Хотя в этой части нужно оговориться, что достоверный статистический учет у нас в данном сегменте должным образом пока не ведется. Этот аналитический пробел будем закрывать. Мы уже договорились с Росстатом о введении соответствующей формы отчетности. Это даст нам реальную картину роботизации и позволит более четко строить планы развития", - пояснил вице-премьер.