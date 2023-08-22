В России 13 компаний получили разрешения на исследования препаратов для лечения гепатита C

Министр здравоохранения РФ отметил, что Минздрав проработал вопрос по снижению цен на препараты для лечения заболевания

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Разрешения на проведение клинических исследований лекарственных препаратов для лечения гепатита C в России получили 13 компаний. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Совета по национальным проектам.

"Еще один важный элемент - это, конечно же, разработка и регистрация собственных лекарственных препаратов. Сегодня 13 компаний получили разрешение на проведение клинических исследований, и две компании сейчас проходят экспертизу - ждем решения совета этического комитета для выдачи разрешения на клинические исследования", - сказал он.

Мурашко добавил, что Минздрав проработал вопрос по снижению цен на препараты для лечения гепатита C. "Компании подтвердили - 20-30% готовы в рамках централизации, увеличения объема закупок дать дисконтирование", - пояснил он.