Замглавы МЭР заявил о выходе России на устойчивый рост экономики

По словам Владимира Ильичева, надежды на то, что санкции приведут к коллапсу российской экономики, крайне далеки от реальности

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Надежды на то, что санкции приведут к коллапсу российской экономики, крайне далеки от реальности. Россия сейчас постепенно выходит на устойчивый рост своей экономики, заявил в интервью телеканалу CGTN замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.

"Мы видим, что основные российские сектора экономики адаптировались к этой ситуации. Адаптировались гораздо быстрее, чем можно было ожидать, и гораздо более эффективно. Какого-то крайне заметного влияния не произошло. Мы постепенно выходим на устойчивый рост нашей экономики", - сказал он.

Замминистра напомнил, что, согласно последним данным Росстата, российская экономика не только компенсировала спад второго квартала 2022 года, но и превзошла уровень двухлетней давности. И сейчас ведомство наблюдает некоторые положительные изменения в этой части с точки зрения статистики.

"Первый самый тяжелый период прошел. Надежды, что санкции приведут к коллапсу российской экономики, крайне далеки от реальности. Даже представители некоторых западных стран, приезжая в Москву, видят, что ситуация не такая, как ее пытались описывать некоторые западные политики. Мы живем практически той же жизнью, что и до санкций. Да, у нас в существенной степени перестроились цепочки поставок. Вместо ушедших западных компаний по ряду товаров пришли компании из других стран", - указал Ильичев.