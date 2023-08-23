"Эксмо" запустило отдельное подразделение по выпуску русскоязычного фэнтези

Первой выпущенной книгой станет роман Лии Арден "Во главе раздора", сообщили в издательстве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Издательство "Эксмо" объявило о запуске в своей структуре нового подразделения - импринта "Черным-бело", которое объединит авторов актуального молодежного русскоязычного фэнтези. Первой выпущенной книгой станет роман Лии Арден "Во главе раздора", сообщили ТАСС в пресс-службе издательства.

"Импринт "Черным-бело" соберет создателей нового русскоязычного фэнтези, чтобы помочь авторам и читателям сформировать отдельное комьюнити. Продажи авторов, работающих для молодой аудитории, с 2020 года показывают стабильный рост, который намного превышает статистику ниши в целом. По данным магазина "Читай-город", рост ниши российской фантастики за первое полугодие 2023 года составляет 3%, в то время как рост авторов, которые войдут в портфель "Черным-бело", - целых 44%. Кроме того, эти авторы составляют уже треть рейтинга топ-100 российской фантастики "Читай-города", - рассказали в издательстве.

Новинка Лии Арден, чей суммарный тираж приближается к 1 млн экземпляров, стартует с выпуска 40 тыс. экземпляров, что выше тиражей многих популярных зарубежных авторов. В планах нового импринта также выпуск городского, славянского, исторического фэнтези и других его поджанров. В "Эксмо" отметили, что издательский бренд ориентируется на самые актуальные тренды, учитывая специфику ниши рынка. Авторский портфель в настоящее время насчитывает более 50 писателей, среди которых популярные авторы Ульяна Черкасова, Анастасия Гор, Елена Кондрацкая, Евгения Сафонова и Антонина Крейн. Всего до конца года планируется выпустить более 15 наименований общим тиражом свыше 100 тыс. экземпляров.

"Рынок фэнтези демонстрирует стабильный рост, во многом благодаря российским авторам и молодой читающей аудитории. Если смотреть на нишу молодежного фэнтези, то в самых популярных сериях в 2022 году рост чистых продаж составил 91%, а за первое полугодие 2023 - 49%. Людей привлекают книги с ярким оформлением, приятными бонусами от издателей и авторов, им важно следить за новинками и быть "в контакте" с создателями книг. Все это мы планируем предоставить своим читателям в рамках нового импринта "Черным-бело", - добавила директор редакции художественной литературы "Эксмо" Александра Шипетина.