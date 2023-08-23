Доля свободных складов в регионах России достигла десятилетнего минимума

Аналитики консалтинговой компании Nikoliers объяснили это результатом дисбаланса складского рынка, когда объем нового строительства не успевает за растущим спросом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Доля свободных площадей на складском рынке регионов России в первом полугодии 2023 года достигла 2%. Это минимальное значение за десять лет, сообщили аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

"Доля вакантных площадей на региональном рынке складских помещений России за шесть месяцев снизилась на 0,9 п. п. и достигла рекордных 2,0%. Это минимальное значение уровня вакантности за последние десять лет. Наиболее существенно дефицит проявляется в Казани и Нижнем Новгороде, где практически не осталось свободного предложения", - говорится в материалах.

Сокращение уровня вакантности - результат дисбаланса складского рынка, когда объем нового строительства не успевает за растущим спросом, отмечают аналитики. По их данным, в первом полугодии 2023 года спрос на региональном рынке складской недвижимости России достиг максимального полугодового значения - 829 тыс. кв. м. Показатель превышает годовые значения предыдущих лет, уступая лишь результату 2021 года, когда спрос составил 1,193 млн кв. м.

Рост интереса компаний к региональным рынкам связан с активизацией игроков из сферы онлайн-ретейла и розничной торговли, которые занимают лидирующие позиции в структуре спроса (69% и 19% соответственно), добавили в компании. Помимо городов-миллионников, арендаторы все чаще рассматривают города с меньшим населением. В частности, согласно исследованию, по итогам первого полугодия 2023 года в числе наиболее привлекательных для регионального развития направлений оказались Оренбург и Саратов.