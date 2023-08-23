Си Цзиньпин считает, что БРИКС нужно вместе работать над стандартизацией ИИ

По словам председателя КНР, это необходимо для того, чтобы сделать ИИ более безопасным, надежным и контролируемым

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС должны совместными усилиями противодействовать рискам, связанным с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), и работать над их стандартизацией. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пленарного заседания лидеров БРИКС.

"Необходимо совместными усилиями работать над снижением рисков, связанных с использованием технологий ИИ, и выработать стандарты их использования, чтобы сделать ИИ более безопасным, надежным и контролируемым", - отметил председатель КНР.

Си Цзиньпин также заявил о ключевой роли рабочей группы БРИКС в сотрудничестве и обмене информацией по вопросам, связанным с технологиями ИИ.

Ранее власти КНР приняли нормы, регламентирующие работу поставщиков сервисов генеративного ИИ. Так, сервисы генеративного искусственного интеллекта должны отражать основные ценности социализма и исключить призывы к подрыву государственной власти и расколу страны.