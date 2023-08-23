Минпромторг считает нормальной ситуацию с ценами по большинству социально значимых товаров

По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, вторую неделю дешевеют все компоненты "борщевого набора"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ситуация с ценами по большинству социально значимых товаров стабильная, стоимость традиционно подорожавшего в июле "борщевого набора" начала снижаться в августе. Об этом заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Все регионы отчитались и подтвердили, что в целом по состоянию на 14 августа 2023 года по большинству социально значимых товаров ситуация нормальная. Новый урожай плодоовощной группы хороший, поэтому цена на традиционно подорожавший в июле "борщевой набор" уже в начале августа начала снижаться", - прокомментировал Евтухов итоги совещания, посвященного анализу цен на продовольствие в РФ.

По его словам, вторую неделю дешевеют все компоненты "борщевого набора": капуста, морковь, лук. Лидирует в темпах снижения картофель.

Ссылаясь на данные Росстата, замминистра подчеркнул, что на неделе с 8 по 14 августа 2023 года в сегменте продовольственных товаров цены почти не изменились. Более того, по некоторым социально значимым товарам есть существенное снижение.

"Лидером снижения, как и две недели назад, остаются цены на гречку и подсолнечное масло. В то же время ускорилось снижение цен на молочную продукцию, подешевела мука", - отметил замглавы Минпромторга.