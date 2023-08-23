Выработка электроэнергии в России в июле выросла на 2,5%

Объекты ВИЭ-генерации в июле произвели 647 млн кВт⋅ч электроэнергии

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России в июле 2023 года составило 88 млрд кВт⋅ч, что на 2,5% выше показателя за июль 2022 года и на 4,6% выше, чем в июне 2023 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

В частности, российские тепловые электростанции в июле нарастили выработку на 1,2% в годовом выражении и на 6,6% в сравнении с предыдущим месяцем, до 51,5 млрд кВт⋅ч, оставаясь основным поставщиком электроэнергии в единую энергосистему страны с долей около 63,9% от всего производства. При этом АЭС нарастили выработку на 5,3% по сравнению с июлем 2022 года, до 17,8 млрд кВт⋅ч, а выработка ГЭС выросла на 3,2%, до 18,1 млрд кВт⋅ч.

Объекты ВИЭ-генерации в июле произвели 647 млн кВт⋅ч электроэнергии (рост на 1,9% в годовом выражении).

В январе - июле 2023 года совокупное производство электроэнергии в РФ составило 678 млрд кВт⋅ч, что на 0,2% выше уровня января - июля 2022 года. Так, производство на ТЭС возросло на 3,2%, до 433 млрд кВт⋅ч, однако на АЭС и ГЭС сократилось на 3,9% и 5,5% - до 124 млрд и 116 млрд кВт⋅ч соответственно. Выработка на объектах ВИЭ за семь месяцев уменьшилась на 8,3%, до 4,6 млрд кВт⋅ч.