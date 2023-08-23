США ввели санкции против сооснователя криптовалютного сервиса Tornado Cash Семенова

Минюст страны также обнародовал обвинительное заключение против Романа Семенова и другого основателя Tornado Cash Романа Шторма

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции против Романа Семенова, который, по версии Вашингтона, является одним из основателей криптовалютного сервиса Tornado Cash. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении финансового ведомства.

В нем утверждается, что Минфин ввел санкции против "Романа Семенова, одного из трех основателей находящегося под санкциями Tornado Cash, за его роль в оказании материальной поддержки Tornado Cash и Lazarus Group, хакерской группировке", которая якобы финансируется КНДР. Tornado Cash, против которой США ввели санкции в 2022 году, "использовалась для отмывания средств преступных группировок, в том числе для сокрытия сотен миллионов долларов в виртуальной валюте, похищенных хакерами Lazarus Group", против которой США также ввели рестрикции в 2022 году, утверждали в Минфине.

Кроме того Минюст США обнародовал обвинительное заключение против Семенова и другого основателя Tornado Cash Романа Шторма, который был арестован в среду ФБР. "Минюст США предъявил Семенову и Шторму обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения санкций. Третий основатель Tornado Cash Алексей Перцев был арестован по обвинению в отмывании денег в Нидерландах в августе 2022 года нидерландскими правоохранительными органами", - отметили в Минфине. По версии американских властей, Tornado Cash якобы "отмыл более $1 млрд преступных доходов".

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.