Торгпред РФ допустил, что Белоруссия станет третьим по величине торговым партнером России

Как заявил Юрий Золотарев, это может произойти в 2023 году

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Белоруссия в текущем году может стать третьим по величине торговым партнером России. Об этом заявил торговый представитель Российской Федерации в Белоруссии Юрий Золотарев.

"Мы можем с большой долей уверенности сказать и зафиксировать, что в 2023 году Беларусь, скорее всего, выйдет на третье место и войдет в топ-3 торговых партнеров для Российской Федерации. И мы все делаем для этого", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Торгпред напомнил о том, что Минск на протяжении десятилетий входит в пятерку основных торговых партнеров Москвы. "Если мы посмотрим по итогам 2022 года, то партнером номер один для Российской Федерации остается Китай, на второе место вышла Турция, третье место занимают Нидерланды, четвертое Германия и пятое - Республика Беларусь. Но, что радует, и эта тенденция может перейти к 2023 году, если по итогам 2021 года Республика Беларусь отставала на десятки миллиардов долларов США от Нидерландов и Германии - это было из-за своповых поставок углеводородов и заключения контрактов, - то по итогам 2022 года отставание составляет чуть больше миллиарда, что в отношении одной, что в отношении другой страны", - пояснил Золотарев.

Он отметил, что РФ в 2022 году получила отрицательное сальдо в торговле с Белоруссией. "Сейчас в достаточной степени цифры сбалансированы, что по экспорту, что по импорту. Это в целом хорошая картина, и возникновение вот этого отрицательного сальдо Российскую Федерацию нисколько не огорчает. Почему? Потому что именно 2022 и 2023 годы характеризуются такими особенностями, которые связаны прежде всего с поставками, в том числе поставками импортозамещающей продукции как Российской Федерации, так и Республики Беларусь", - заявил торговый представитель.

Белоруссии в 2022 году впервые в своей истории удалось добиться положительного сальдо в торговле товарами и услугами с Россией. Президент РФ Владимир Путин на состоявшемся 6 апреля заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии напомнил, что в 2021 году товарооборот Москвы и Минска увеличился на 35% - до 40 млрд долларов, - а в 2022 году вырос еще на 12% - до рекордных $45 млрд (по белорусской статистике - до $50 млрд). Он обратил внимание на то, что для двух стран это очень солидные величины и в настоящее время объемы поставок с обеих сторон сбалансированы.