Госзакупки медизделий и лечебных продуктов пациентам с тяжелыми заболеваниями станут проще

Больницы и поликлиники смогут закупать их по конкретным торговым наименованиям без обязанности учитывать возможные эквиваленты, сказано в постановлении

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Больницы и поликлиники смогут закупать медицинские изделия и продукты лечебного питания по конкретным торговым наименованиям без обязанности учитывать возможные эквиваленты, как это требуется в общем порядке при госзакупках. Постановление о правилах формирования перечня таких изделий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Принятое решение позволит упростить и ускорить закупочные процедуры, чтобы оперативно обеспечивать медицинскими изделиями и лечебным питанием нуждающихся в них людей. Речь идет о госзакупках медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, которые нужны конкретным пациентам по медицинским показаниям. Например, при индивидуальной непереносимости тех или иных компонентов или по жизненным показаниям", - говорится в сообщении.

Новое постановление предусматривает, что заявление о включении медизделия или специализированных продуктов в перечень смогут направлять в Минздрав региональные органы здравоохранения, их главные внештатные специалисты, а также медицинские организации, в которых оказывается помощь конкретному пациенту. Рассматривать заявление будет специальная межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители Минздрава, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, Росздравнадзора и Роспотребнадзора. При этом будет учитываться соответствующее заключение профильного главного внештатного специалиста. Сам перечень будет утверждаться правительством.

Постановление подготовлено для реализации новых норм закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", принятых в 2023 году.