24 августа, 07:53

Акционеры утвердили переименование Beluga Group в Novabev Group

При этом организационно-правовая форма, стратегия, структура, менеджмент и управление бизнес-процессами остаются прежними

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Акционеры российской алкогольной компании Beluga Group утвердили переименование компании в Novabev Group (ПАО "Новабев групп"), говорится в сообщении.

"Российская алкогольная компания Beluga Group становится Novabev Group и проводит ребрендинг. Акционеры группы поддержали решение о смене названия", - отмечается в сообщении.

Организационно-правовая форма, стратегия, структура, менеджмент и управление бизнес-процессами остаются прежними. Кроме того, для акционеров, сотрудников, партнеров и потребителей новое название не затронет обязательств. "Обновление стиля произойдет постепенно, в ближайшее время изменятся сайт, Telegram-канал и корпоративные материалы", - добавляют в компании.

"Новое имя призвано подчеркнуть уникальность бизнес-модели, объединяющей производство, дистрибуцию и ретейл, разделить бренды компании и флагманской водки, а также сделать фокус на охвате группой всех категорий крепких алкогольных напитков и вин", - поясняется в сообщении.

Компании принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". В портфеле представлены все основные категории алкогольного рынка во всех ценовых сегментах. Ключевые бренды собственного производства - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая сова", "Мягков", коньяки "Золотой резерв" и "Бастион". 

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