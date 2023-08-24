В Росатоме заявили о намерении заменить компоненты импортных аппаратов КТ

Разработка и производство российских рентгеновских трубок позволит снизить затраты на ремонт и замену иностранного оборудования, отметил научный руководитель по ядерной и высокотехнологичной медицине частного учреждения "Наука и инновации" в составе научного блока Росатома

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Росатом намерен заменить рентгеновские трубки аппаратов компьютерной томографии на отечественные, чтобы снизить затраты на их регулярную замену, которые в масштабах страны исчисляются миллиардами рублей. Об этом на форуме "Технопром" в Новосибирске заявил научный руководитель по ядерной и высокотехнологичной медицине частного учреждения "Наука и инновации" (входит в состав научного блока Росатома) Валентин Смирнов.

"У нас все КТ - иностранные. В прошлом мы тратили и тратим каждый год 18 миллиардов [рублей] на замену трубок: из них 6 - это сервис, установка, а 12 миллиардов - железо. Есть проект по созданию в Росатоме наших отечественных трубок. <…> Мы надеемся, что успешно решим задачу. Существуют технические проблемы, с подшипниками, например, но решим", - сказал Смирнов.

Он отметил, что рентгеновская трубка в составе томографа работает 2-3 года, после чего ее нужно заменять. Сами аппараты КТ также устаревают. "Поэтому создание нашего отечественного КТ исключительно важно. Должен сказать, что это четвертая попытка в России создать такой КТ. Будем надеяться, что она будет успешной. Задача - исключительно сложная", - заключил он.

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий", а также правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.