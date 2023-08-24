Абрамченко поручила проработать проект по обращению с ТКО на труднодоступных территориях

Документ должен предусматривать, в том числе обеспечение таких территорий инсинераторными установками, сообщили в пресс-службе вице-премьера

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко по итогам совещания о реализации реформы обращения с отходами поручила проработать вопрос создания самостоятельного федерального проекта или структурного элемента проекта "Комплексная система обращения с ТКО" нацпроекта "Экология" для создания системы обращения с отходами на труднодоступных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Поручение дано Минприроды совместно с заинтересованными ведомствами и субъектами Российской Федерации. Документ должен предусматривать, в том числе обеспечение таких территорий инсинераторными установками.

Проблема обращения с отходами на таких территориях вызвана сложной транспортной доступностью. Вице-премьер также поручила Минприроды, Росприроднадзору, ППК "Российский экологический оператор" совместно с субъектами Российской Федерации проработать вопрос организации системы сбора ТКО на труднодоступных территориях - с момента образования ТКО до момента передачи региональному оператору.

Для создания эффективной системы обращения с отходами на таких территориях также предстоит до 15 октября проработать вопрос о критериях отнесения территорий к труднодоступным. Минприроды также предстоит разработать требования к оборудованию площадок временного накопления ТКО, в том числе расположенных на таких территориях.

В свою очередь ППК РЭО поручено рассчитать стоимость строительства необходимой инфраструктуры на таких территориях для надлежащего обращения с ТКО с учетом различных способов их утилизации.