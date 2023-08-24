В Москве обеспечивают более 50% российского рынка ассистивных технологий

Столичные разработчики производят почти 400 инновационных решений для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Центр ассистивных технологий "Феникс" открылся в Москве, более 50% российского рынка этой сферы обеспечивает столица. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он принял участие в открытии Центра ассистивных технологий "Феникс" на ВДНХ. Общая площадь пространства составляет 4,5 тыс. кв. м и включает в себя шоурум, выставочный и конференц-залы, мастерские, коворкинги, офисы, а также трассу для проведения спортивных мероприятий по кибатлетике.

"На сегодняшний день в Москве в сфере асситивных технологий работают более 150 производителей, что составляет более 50% всего российского рынка. Столичные разработчики производят в общей сложности почти 400 инновационных решений для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Многие из разработок превосходят зарубежные аналоги", - сказал Фурсин.

По его словам, в центре можно будет ознакомиться со всем спектром моделей для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а производители смогут найти свою целевую аудиторию. На сегодняшний день там уже представлены нейроимпланты для восстановления зрения, модульные экзоскелеты, бионические протезы, кресла-коляски повышенной проходимости.

Также у производителей появилась возможность рассказать о своих продуктах в онлайн-каталоге асситивных технологий "Цифровая витрина" на платформе i.moscow. Уже сегодня она включает в себя 274 российские компании и 745 различных решений.

"Кроме того, по случаю открытия центра будет проведен первый открытый Чемпионат по кибатлетике на премию мэра Москвы с общим призовым фондом более 12 млн рублей. Победители получат по 1 млн рублей, серебряные призеры по 500 тыс. рублей, бронзовые - по 250 тыс. рублей. В соревновании примут участие 21 команда и 57 индивидуальных участников из 15 регионов России, а также участники из Индии и Вьетнама", - добавили в пресс-службе департамента.