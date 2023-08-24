В Молдавии приостановили сертификат на полеты компании Air Moldova

Решение приняли из-за отсутствия у авиакомпании функциональных самолетов

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Молдавии приостановило сертификат эксплуатанта (АОС) компании Air Moldova из-за отсутствия у авиакомпании функциональных самолетов.

"По просьбе эксплуатанта Управление гражданской авиации приостановило действие сертификата AOC авиакомпании Air Moldova до 31 октября 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

Такое решение там объяснили отсутствием у компании хотя бы одного судна, имеющего действующий сертификат летной годности. Единственный самолет, находящийся в управлении Air Moldova, находится на техническом обслуживании, а срок действия его сертификата летной годности истек в августе. В отсутствии действующего сертификата летной годности, свидетельствующего о работоспособности воздушного судна, авиакомпания не может иметь сертификат эксплуатанта.

Столкнувшийся с финансовыми трудностями авиаперевозчик приостановил полеты с 2 мая. Тогда в компании сообщили, что пытаются через суд добиться разрешения провести ускоренную реструктуризацию и избежать банкротства. В Air Moldova добавили, что провели переговоры с инвестором, который готовый вложить в компанию $50 млн и решить ее финансовые проблемы.

Ранее счета Air Moldova были заблокированы из-за разбирательств с предполагаемыми нарушениями при ее приватизации в 2018 году Civil Aviation Group. Лидер правящей в Молдавии Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что Air Moldova контролируется оппозиционным политиком Иланом Шором и высказался против финансовой поддержки предприятия. Со своей стороны Шор назвал решение официального Кишинева рейдерской атакой, цель которой - обанкротить сектор воздушного транспорта.