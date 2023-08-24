24 августа, 12:01
Саммит БРИКС - 2023

КНР запустит партнерство по зеленой энергетике

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что это поможет достичь энергетической безопасности

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Китай запустит глобальное партнерство по чистой энергетике. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Китай запустит глобальное партнерство по чистой энергетике, что поможет достичь энергетической безопасности", - отметил председатель КНР.

Лидеры стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) приняли по итогам 15-го саммита "пятерки" Йоханнесбургскую декларацию. Она была представлена в четверг по итогам встречи руководителей стран в ЮАР. Объединение пополнилось шестью новыми странами. С 2024 года к БРИКС присоединятся шесть новых стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Кроме того, к следующей встрече в 2024 году финансовые учреждения стран - участниц подготовят предложения по использованию национальных валют и общих платежных инструментов. 

Теги:
КитайСи ЦзиньпинСаммит БРИКС - 2023
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