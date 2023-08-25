Интервью Андрея Кондрашова с Маратом Хуснуллиным. Видеотрансляция завершена

В рамках Московского урбанистического форума прошло интервью генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным "Структурная трансформация. Мегапроекты пространственного развития России".

На интервью обсудили, каким образом решать задачи по выработке новых подходов к развитию городов и малых населенных пунктов, какие мегапроекты формируют инфраструктурное развитие российских городов и всей страны в целом, а также насколько успешно тиражируется опыт Москвы по реализации мегапроектов в городах-миллионниках.