Число пайщиков-физлиц ПИФов превысило 9 млн

По данным ЦБ, чистый приток средств увеличился на треть по сравнению с I кварталом и составил 242,2 млрд рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Пайщиками паевых инвестиционных фондов (ПИФ) во II квартале стали 420 тыс. человек. В результате число пайщиков - физических лиц превысило 9 млн, следует из в "Обзора ключевых показателей паевых инвестиционных фондов" Банка России.

Чистый приток средств увеличился на треть по сравнению с I кварталом и составил 242,2 млрд рублей. Большую часть по-прежнему обеспечили закрытые ПИФы - свыше 194 млрд рублей.

Спрос на розничные фонды также вырос. "Популярность ПИФ у розничных инвесторов во многом связана с высокими доходностями фондов за последние три квартала, а также с расширением предложения. Повышенным спросом пользуются открытые ПИФ с регулярной выплатой дохода, которые появились на рынке год назад", - поясняет регулятор.

Средневзвешенная доходность открытых ПИФов в II квартале составила 10,6% годовых, у закрытых ПИФов она выросла до 23,9% годовых.