США продлили на 180 дней экспортные ограничения в адрес российской компании "Радиотестер"

Ограничения также наложены на заочно обвиненного в контрабанде американских технологий россиянина Илью Балакаева

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Министерство торговли США продлило на 180 дней экспортные ограничения, наложенные на заочно обвиненного в контрабанде американских технологий россиянина Илью Балакаева и принадлежащую ему компанию "Радиотестер". Соответствующее постановление поступило в электронную базу Федерального реестра (сборник документов американского правительства).

"Я удовлетворяю запрос <...> о продлении действия распоряжения о временном отказе [в предоставлении экспортных привилегий], изданном 24 февраля 2023 года", - следует из постановления, подписанного помощником министра торговли США Мэтью Акселродом. Документ вступает в силу немедленно и продлевает действие ограничений на 180 дней.

Ведомство указывает, что 31 июля 2023 года Бюро промышленности и безопасности США подало запрос о продлении этих ограничений. "Запрос был подан более чем за 20 дней до истечения срока действия распоряжения", - указывает Минторг.

Ранее суд восточного округа Нью-Йорка заочно предъявил обвинения в контрабанде американских технологий гендиректору компании "Радиотестер" россиянину Илье Балакаеву. Как заявлял Минюст США, Балакаев якобы вывозил оборудование, которое может быть использовано в целях контрразведки. Всего с 2017 года, как считают в Минюсте США, обвиняемый вывез более 40 устройств для их последующей передачи ФСБ. Отмечается, что по предъявленным обвинениям Балакаеву может грозить до 75 лет тюремного заключения.