X5 заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Тюменской области

Компания продолжит открывать в регионе новые магазины, взаимодействовать с местными производителями по вопросам присутствия их продукции на полках магазинов, реализовывать благотворительные программы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", подписала соглашение о сотрудничестве с Тюменской областью, в рамках которого, в частности, планируется обеспечивать условия для привлечения локальных производителей в сферу торговли. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

"X5 Group заключила соглашение о сотрудничестве с Тюменской областью. <…> Стороны планируют совместно обеспечивать условия для привлечения локальных производителей, представителей малого и среднего предпринимательства в сферу потребительского рынка Тюменской области, содействовать реализации инвестиционных проектов в сфере торговли, развивать социальную политику", - отмечается в релизе.

Документ подписали губернатор региона Александр Моор и директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Станислав Богданов.

Ретейлер продолжит открывать в регионе новые магазины, взаимодействовать с местными производителями по вопросам присутствия их продукции на полках магазинов, реализовывать благотворительные программы. Первые магазины X5 открылись в Тюменской области в 2008 году, сейчас в регионе работают более 200 магазинов "Пятерочка", 12 супермаркетов "Перекресток" и девять "жестких" дискаунтеров "Чижик".

"Правительство области в пределах своих полномочий будет поддерживать развитие розничной торговли, реализовывать меры государственной поддержки деятельности местных производителей и поставщиков для повышения эффективности их сотрудничества с торговыми сетями, стимулировать деловую активность в регионе", - добавляет компания.

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 июня 2023 года находились 22,682 тыс. магазинов, в том числе 20,248 тыс. магазинов "Пятерочка", 956 супермаркетов "Перекресток" и 809 "жестких" дискаунтеров "Чижик".