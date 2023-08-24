Оверчук: продление повышенного порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС не обсуждалось

Вице-премьер отметил, что в правительстве на этот счет "есть определенные процедуры, соответствующая подкомиссия будет этот вопрос обсуждать"

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Решения и предметного обсуждения по возможности продления истекающего 1 октября действия порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в €1 тыс. пока нет, сообщил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук.

"Мы пока это плотно обсуждать не начали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Оверчук отметил, что в правительстве на этот счет "есть определенные процедуры, соответствующая подкомиссия будет этот вопрос обсуждать". "Пока такое четкое обсуждение не начато", - добавил он. Вице-премьер пояснил, что есть различные интересы, в том числе желание стимулировать развитие собственных товаропроизводителей.

"Это все будет обсуждаться [с партнерами по ЕАЭС], когда мы сформируем свою страновую позицию", - указал Оверчук. "Но здесь нужно понимать, что, поскольку этот вопрос входит в компетенцию ЕАЭС, то эта тема обсуждается на совете Евразийской экономической комиссии. И если мы сможем достигнуть консенсуса - решение будет принято, если не сможем - оно не будет принято. Но какое это решение, пока говорить рано", - подытожил вице-премьер.