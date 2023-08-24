Росалкогольрегулирование отложило введение мер по учету алкоголя при продаже в общепите

Перенос сроков связан с возможной "неготовностью учетных систем организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование перенесло введение мер по учету крепкого алкоголя в розлив при продаже в барах, ресторанах и кафе через систему ЕГАИС с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024 года. Об этом сообщается в пресс-релизе службы.

"Отмечаем, что вышеуказанные организации вправе до 1 марта 2024 года осуществлять учет объемов розничной продажи алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) при оказании услуг общественного питания посредством представления соответствующей декларации, а также заявки о фиксации информации по форме", - говорится в разъяснении.

Перенос сроков связан с возможной "неготовностью учетных систем организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции", поясняет Росалкогольрегулирование.

ЕГАИС введена в РФ в 2006 году для учета производства этилового спирта и алкогольной продукции. На этапе внедрения системы рынок столкнулся с серьезными трудностями, переросшими в коллапс. В июле 2006 года систему пришлось переводить в "ручной" режим работы: сопроводительная документация к каждой партии отправлялась не через программу, а на бумажном носителе.

В 2009 году система была передана в Росалкогольрегулирование. Спустя некоторое время появилась улучшенная версия программы. С 1 января 2016 года к ЕГАИС должны подключаться и организации, торгующие алкоголем в розницу.