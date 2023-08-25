В Роскосмосе сообщили, что пока не принимали решений по оптимизации персонала

"Известия" сообщали, что госкорпорация рассматривает возможность сократить штат своего центрального аппарата примерно в два раза

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Руководство Роскосмоса пока не принимало никаких решений, касающихся оптимизации персонала госкорпорации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее "Известия" со ссылкой на источник в отрасли сообщили, что госкорпорация рассматривает возможность сократить штат своего центрального аппарата примерно в два раза.

"Никаких решений по оптимизации персонала руководством госкорпорации не принято", - заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что руководство Роскосмоса уделяет большое внимание оптимизации расходов и численности центрального аппарата, что является одной из стратегических задач, которую поставил перед командой гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.