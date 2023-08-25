Mastercard и Visa прекратили выпускать карты совместно с криптовалютной биржей Binance

Как сообщило агентство Bloomberg, это станет "критическим ударом" по планам Binance выйти на американский рынок и будет способствовать "все большей изоляции" биржи от традиционной финансовой системы

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Платежные системы Mastercard и Visa перестали выпускать карты в сотрудничестве с крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, Visa прекратила распространение таких карт в США в июле, а решение Mastercard вступит в силу в сентябре. Это станет "критическим ударом" по планам Binance выйти на американский рынок и будет способствовать "все большей изоляции [биржи] от традиционной финансовой системы", утверждает агентство. По словам представителей самой Binance, решение Mastercard разорвать связи с биржей затронет "менее 1% клиентов из Латинской Америки и Ближнего Востока", остальные пользователи не пострадают. Агентство не приводит комментариев биржи касательно последствий от разрыва сотрудничества с Visa для ее бизнеса.

Visa начала выпуск совместимых с Binance карт в сентябре 2020 года, затем последовали аналогичные проекты биржи с тремя другими платежными системами, включая Mastercard. Подобные карты позволяют клиентам Binance осуществлять привычные платежи, автоматически конвертируя средства на криптовалютных счетах в традиционные валюты.

В марте 2022 года криптобиржа сообщила, что больше невозможно проводить транзакции на ней для прямой покупки и продажи криптовалют, а также осуществлять прямые вводы и выводы рубля по выпущенным в РФ картам международных платежных систем Mastercard и Visa. Тогда же биржа ограничила использование на платформе способов оплаты подпавших под санкции банков РФ.