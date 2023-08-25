На ВЭФ покажут достопримечательности Чукотки

В павильоне региона также организуют зону инвестиционных и приоритетных проектов округа

ЧИТА, 25 августа. /ТАСС/. Главные достопримечательности, а также информацию о крупнейших проектах, реновации городов, инвестициях и возможностях развития туризма представит Чукотский автономный округ 10-17 сентября на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Чукотка сохранила самобытность, традиционные уклады и естественные природные ландшафты. При этом здесь реализуются самые современные проекты в сфере энергетики и промышленности. Приглашаю вас погрузиться в эту незабываемую атмосферу в нашем павильоне на "Улице Дальнего Востока". Уверен, что экспозиция никого не оставит равнодушным и вызовет желание познакомиться ближе с неповторимой и наполненной возможностями Чукоткой", - отметил врио губернатора Чукотского АО Владислав Кузнецов.

В основном павильоне Чукотки можно будет увидеть одну из главных достопримечательностей региона - памятник 180-му меридиану и линии перемены дат. Также здесь организуют зону инвестиционных и приоритетных проектов Чукотки. Гости смогут ознакомиться с крупными горнорудными проектами, проектами расширения тепличного комплекса, организации производства и ремонта алюминиевых лодок, реконструкции морского порта Беринговский. В зоне среднего и малого предпринимательства будут продавать одежду и уникальные сувениры с чукотской тематикой.

"В последние годы Чукотка активно развивается <…>. Выставка "Улица Дальнего Востока" даст возможность почувствовать красоту природы округа, ознакомиться с возможностями путешествия в Арктику, а предприниматели получат информацию о возможностях инвестирования в регион", - сказал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.