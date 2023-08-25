В Казани открылся центр продуктового развития "Соллерс"

Направлениями деятельности центра станут в том числе развитие и модернизация модельного ряда автомобилей

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Центр продуктового развития "Соллерс" начал работать на базе инновационного технопарка "Идея" в Казани. Направлениями деятельности центра станут в том числе развитие и модернизация модельного ряда автомобилей, сопровождение программы локализации, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

Торжественное открытие состоялось в присутствии главы Республики Татарстан Рустама Минниханова и заместителя министра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова.

"Одними из ключевых направлений деятельности нового центра станут развитие модельного ряда автомобилей Sollers и модернизация модельного ряда УАЗ, инженерное сопровождение масштабной программы локализации и разработка новых технологический решений, в том числе в области электромобильности", - уточнили в пресс-службе компании.

Отмечается, что среди первых проектов, реализация которых уже началась в рамках центра, - разработка полного привода для модели Sollers Atlant, обновление стилевого решения автомобилей УАЗ Патриот, а также интеграция и локализация дизельного двигателя с шести ступенчатой МКПП в автомобили УАЗ. "Также инженеры центра приступили к проработке локализации новых систем пассивной безопасности и в ближайшее время начнут проект инженерной подготовки к запуску серийного производства легких коммерческих автомобилей Sollers c электрической силовой установкой", - сообщили в пресс-службе.

В рамках презентации центра было отмечено, что новое инжиниринговое подразделение группы "Соллерс" в Казани оснащено современным лабораторным оборудованием для проведения необходимых испытаний и валидации. Концепция работы нового центра также предусматривает активное вовлечение в реализуемые проекты ведущих российских технических вузов и инженерных школ.

"Развитие компетенций в области инжиниринга и разработки новых технологий является краеугольным камнем в реализации нынешней стратегии группы "Соллерс". Поэтому запуск работы нового центра продуктового развития в Казани является пожалуй самым амбициозным, самым сложным, но в то же время и наиболее перспективным нашим проектом, создающим фундамент устойчивого развития компании", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров ПАО "Соллерс" Адиля Ширинова.