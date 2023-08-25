Рябков: энергетическое сотрудничество в БРИКС усиливается с вхождением в него стран ОПЕК

Это поможет бороться с происками Запада, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Энергетическое сотрудничество в БРИКС усиливается с вхождением в объединение стран - членов ОПЕК, это поможет бороться с происками Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике.

"С вхождением этих стран [стран ОПЕК] в БРИКС энергетическая составляющая объединения, несомненно, усиливается. В рамках БРИКС уже отработаны формы и форматы обмена информацией и проведения исследований в этой области. Это консолидация всего среза энергетической тематики на одной площадке, потому что в БРИКС на сегодня объединены не только производители-экспортеры, но и крупнейшие потребители, - продолжил он. - Я думаю, само по себе это предоставит нам всем возможность, с одной стороны, обеспечивать более предсказуемый и устраивающий всех тренд на этом важнейшем рынке, а с другой стороны, повышать нашу общую защищенность от злонамеренных происков тех, кого не устраивает и это направление работы".

Дипломат обратил внимание на то, что США продолжают "подсаживать" своих союзников на нефтегазовую иглу. "Это обычный американский прием, они всегда ловят рыбу в мутной воде, в любых ситуациях ищут выгоду для себя, так же, как и с происходящего на Украине и вокруг нее максимальную выгоду извлекает, прежде всего, корпоративный сектор военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки", - добавил он.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР, являлся крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.