В Астраханской области начались первые отгрузки зерна в Иран с причалов портовой ОЭЗ

Пробная партия составила около 3 тыс. тонн

АСТРАХАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Первое судно с зерном в Иран отправилось с причалов портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ), расположенной в поселке Лиман Астраханской области по международному транспортному коридору (МТК) Север-Юг. Пробная партия зерна фуражного ячменя российских поставщиков составила около 3 тыс. тонн, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Лотос" Сергей Милушкин.

В 2020 году ОЭЗ "Лотос" в Наримановском районе Астраханской области объединена в Каспийский кластер с портовой ПОЭЗ в районе порта Оля в рамках комплексных мероприятий по развитию МТК Север - Юг. Резидентами ПОЭЗ стали ПЛК "Каспий" с проектом по строительству контейнерного терминала для обработки грузов и компания "Агротерминал Каспий", планирующая построить терминал для приема, хранения и отгрузки зерновых культур и растительного масла. Общая сумма заявленных инвестиций составляет 29 млрд рублей.

"Первое судно с зерном в Иран ушло с 9 причала ПОЭЗ. Фуражный ячмень российских поставщиков завозили автомобильным транспортом на склады временного хранения в ПОЭЗ, которые возвели резиденты. Эта пробная партия зерна составила около 3 тыс. тонн. В ближайшее время инвестор планирует нарастить объемы до 12 тыс. тонн в месяц, это примерно 150 тыс. тонн в год", - сообщил Милушкин.

Он уточнил, что сейчас на территории строительства первого этапа ПОЭЗ, которая расположена за 8 и 9 причалами порта Оля, возведены склады временного хранения зерна, офисные помещения, готовится площадка под контейнерный терминал, смонтировано оборудование для отгрузки зерна. Резидентами уже вложено порядка 500 млн рублей инвестиций. В дальнейшем здесь будут размещены склады и силосы для зерна, специальные резервуары для масла, перегрузочный комплекс для перевалки контейнеров, генеральных и проектных грузов.

"С запуском мощностей восьмого и девятого причалов объемы отгрузки составят около 1 млн тонн в год. С вводом в эксплуатацию нового портового комплекса в районе ильменя Забурунный мы сможем увеличить отгрузку до 3-5 млн тонн в год. Ведутся переговоры о строительстве транспортно-логистического центра и создании современных складов с холодильным оборудованием, которые позволят перевозить, например, плодовоовощную продукцию из Индии, Ирана и других стран", - добавил Милушкин.

МТК Север - Юг

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около 2,1 млрд долларов, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.