В КНР заявили, что попытки США поставками оружия Тайваню сдержать Китай обречены на провал

Официальный представитель Министерства обороны страны Чжан Сяоган отметил, что тайваньский вопрос - это "красная линия", которую Соединенным Штатам лучше не переступать

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Очередные поставки американских вооружений Тайваню не помогут США сдерживать Китай и не позволят администрации в Тайбэе обособиться от Пекина. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

"Мы настаиваем, чтобы американская сторона на деле выполняла свои обещания о том, что она не будет поддерживать сторонников так называемого движения за независимость Тайваня, - приводятся его слова на странице Минобороны Китая в WeChat. - Попытки сдерживать КНР за счет Тайваня обречены на провал, а стремление [Соединенных Штатов] обособить остров за счет вооружений приведет лишь в тупик".

Официальный представитель напомнил, что тайваньский вопрос - это "красная линия", которую США лучше не переступать. Он подчеркнул, что Вашингтон должен прекратить поставки вооружений Тайбэю и перестать развивать с островом межармейские контакты.

Чжан Сяоган отметил, что новый контракт на $500 млн на поставки американских вооружений Тайбэю создает угрозу безопасности жителей острова и подрывает стабильность в Тайваньском проливе. "Китай выражает по этому поводу категорическое недовольство и решительный протест, мы уже сделали Соединенным Штатам серьезное представление", - уточнил он.

По словам официального представителя, китайские вооруженные силы постоянно находятся в состоянии повышенной готовности и будут твердо защищать суверенитет, а также территориальную целостность своей родины.

Очередная партия американских вооружений для Тайваня

Ранее Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, сообщили о контракте на $500 млн по продаже Тайваню инфракрасных поисково-следящих систем для американских истребителей-бомбардировщиков F-16 и сопутствующего оборудования. Соответствующий запрос на их покупку был отправлен Тайбэйским экономическим и культурным представительством в США (де-факто посольство острова).

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.